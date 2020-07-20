Полиция задержала адвокатов и семью находящегося в розыске фигуранта дела о суррогатных детях
Сотрудники полиции задержали юристов и родственников Константина Свитнева, который накануне был объявлен в федеральный розыск, как основной фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей
Сотрудники полиции задержали юристов и родственников Константина Свитнева, который накануне был объявлен в федеральный розыск, как основной фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей.
Как сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов, сейчас все задержанные находятся в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о похищении детей как в отношении близких Свитнева, так и в отношении адвоката.
Любопытно, что Трунова и родственников Свитнева задержали после их визита в прокуратуру, где были предоставлены все документы на суррогатных детей. Однако, ни прокуроров, ни следователей предъявленные доверенности не устроили. Даже несмотря на то, что они подлинные. И теперь, по словам Игоря Трунов, его и родственников обвиняемого следствие рассматривает, как пособников в деле о похищении детей.
Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Одна из них находится под домашним арестом. Среди арестованных есть врачи, руководители медицинских центров, переводчик и юрист.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года после того, как в подмосковном Одинцове в частной квартире были обнаружены семь суррогатных младенцев, один из которых умер. Новорожденные находились под присмотром нянь-китаянок. Потенциальные родители являлись гражданами Филиппин, которые из-за пандемии коронавируса не смогли вовремя приехать в Россию за детьми.
Кстати, среди малышей, рожденных суррогатными матерями в январе этого года, были дети известного филиппинского политика Фреденила Кастро. Из-за невозможности забрать детей политик уже обратился в СПЧ.
Еще в прошлом году он официально обратился в одну из российских клиник и договорился о суррогатных родах двух детей. Но пока политик оформлял документы, случилась пандемия, границы оказались закрытыми. Ну, а потом было возбуждено уголовное дело, и сейчас малышей филиппинскому политику никто отдавать не собирается. Фреденил Кастро уже обратился в СПЧ, надеясь забрать своих детей домой.