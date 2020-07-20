Меню
Общество
Это наша корова – и мы ее доим!
20 июля 2020, 14:10

Полиция задержала адвокатов и семью находящегося в розыске фигуранта дела о суррогатных детях

Сотрудники полиции задержали юристов и родственников Константина Свитнева, который накануне был объявлен в федеральный розыск, как основной фигурант  уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Полиция задержала адвокатов и семью находящегося в розыске фигуранта дела о суррогатных детях

Сотрудники полиции задержали юристов и родственников Константина Свитнева, который накануне был объявлен в федеральный розыск, как основной фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Как сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов, сейчас все задержанные находятся в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о похищении детей как в отношении близких Свитнева, так и в отношении адвоката.

Любопытно, что Трунова и родственников Свитнева задержали после их визита в прокуратуру, где были предоставлены все документы на суррогатных детей. Однако, ни прокуроров, ни следователей предъявленные доверенности не устроили. Даже несмотря на то, что они подлинные. И теперь, по словам Игоря Трунов, его и родственников обвиняемого следствие рассматривает, как пособников в деле о похищении детей.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Одна из них находится под домашним арестом. Среди арестованных есть врачи, руководители медицинских центров, переводчик и юрист.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года после того, как в подмосковном Одинцове в частной квартире были обнаружены семь суррогатных младенцев, один из которых умер. Новорожденные находились под присмотром нянь-китаянок. Потенциальные родители являлись гражданами Филиппин, которые из-за пандемии коронавируса не смогли вовремя приехать в Россию за детьми. 

Кстати, среди малышей, рожденных суррогатными матерями в январе этого года, были дети известного филиппинского политика Фреденила Кастро. Из-за невозможности забрать детей политик уже обратился в СПЧ.

Еще в прошлом году он официально обратился в одну из российских клиник и договорился о суррогатных родах двух детей. Но пока политик оформлял документы, случилась пандемия, границы оказались закрытыми. Ну, а потом было возбуждено уголовное дело, и сейчас малышей филиппинскому политику никто отдавать не собирается. Фреденил Кастро уже обратился в СПЧ, надеясь забрать своих детей домой.

Материалы по теме
Адвокат Игорь Трунов назвал незаконными обвинения в адрес акушеров по делу о суррогатных младенцах
В Москве четырех акушеров-гинекологов обвинили в торговле детьми
В московской квартире нашли пятерых младенцев, которых собирались вывезти в Китай
Сейчас на главной
Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Алексей Навальный
Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который просуществовал девять лет. Ликвидацию фонда политик объяснил судебным иском от компании «Московский школьник»
Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
полиция
Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
Сотрудник новосибирской полиции подал иск в суд на местного активиста, который якобы оскорбил стража порядка при задержании в ходе проведения одиночного пикета
Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев
сергей фургал
Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев
Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств нескольких предпринимателей. Глава региона был снят с занимаемой должности в связи с утратой доверия
На Камчатке начальник полиции извинился перед активистом за задержание по WhatsApp
акции протеста
На Камчатке начальник полиции извинился перед активистом за задержание по WhatsApp
В Петропавловске-Камчатском начальник управления МВД Максим Митрофановский по WhatsApp принес извинения активисту Александру Зайцеву за задержания на митинге
МВД предложило снизить норматив по смертности в результате ДТП
ДТП
МВД предложило снизить норматив по смертности в результате ДТП
Действующий показатель смертности составляет четыре смерти в результате ДТП на 100 тысяч населения к 2024 году. В МВД считают, что этот показатель нужно изменить на 8,4 смерти на 100 тысяч человек
В Госдуме предложили освободить от транспортного налога граждан, которые редко пользуются машиной
транспортный налог
В Госдуме предложили освободить от транспортного налога граждан, которые редко пользуются машиной
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, которые редко используют свои машины
Российская элита получила доступ к вакцине от коронавируса раньше всех
коронавирус
Российская элита получила доступ к вакцине от коронавируса раньше всех
Представители российский элиты (политики и бизнесмены) получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавирусной инфекции еще в апреле. При этом власти утверждают, что вакцины от COVID-19 еще проходят испытания
Депутаты предложили увеличить штрафы за продажу несовершеннолетним табачных изделий
табак
Депутаты предложили увеличить штрафы за продажу несовершеннолетним табачных изделий
В Госдуму внесен законопроект об увеличении размера штрафов за продажу табачных и никотиносодержащих изделий несовершеннолетним гражданам
Никаких чаевых
ресторанный бизнес
Никаких чаевых
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг для организаций общественного питания. Ведомство предложило узаконить возможность дистанционного заказа через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи»
В Хабаровске состоялся стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала с рекордным числом участников
акции протеста
В Хабаровске состоялся стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала с рекордным числом участников
В Хабаровске в минувшую субботу прошла еще одна стихийная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала с рекордным числом участников
В России от коронавируса в первую очередь будут прививать пенсионеров и учителей
коронавирус
В России от коронавируса в первую очередь будут прививать пенсионеров и учителей
В России после появления вакцины от коронавирусной инфекции в первую очередь будут прививать пенсионеров, учителей и граждан, которые работают в замкнутых коллективах
В объявившем о победе над коронавирусом Израиле снова закрывают спортзалы, магазины и пляжи
коронавирус
В объявившем о победе над коронавирусом Израиле снова закрывают спортзалы, магазины и пляжи
Власти Израиля с 17 июля снова закрывают спортивные залы, а также ограничивают работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Депутаты Госдумы попросили РФС и Минспорта сохранить место ФК «Оренбург» в премьер-лиге
футбол
Депутаты Госдумы попросили РФС и Минспорта сохранить место ФК «Оренбург» в премьер-лиге
Группа депутатов Госдумы во главе с Игорем Сухаревым обратилась в Российский футбольный союз и Министерство спорта с просьбой сохранить место клуба «Оренбург» в премьер-лиге
Уровень безработицы в России из-за коронавируса достиг максимального значения
безработица
Уровень безработицы в России из-за коронавируса достиг максимального значения
В России общее число безработных по состоянию на июнь 2020 года выросло до 4,6 млн человек. В Росстате сообщили, что уровень безработицы, по предварительным оценкам, составляет 6,2%
Авторская колонка
Хабаровский «Буратино»
Какое-то неспокойное место этот Хабаровск. Всё время что-то происходит и всё время что-то нехорошее. То губернатора выбрали не того, то за Конституцию голосовали мало и вяло. То коронавирус им буквально в эти дни начал угрожать, то шум под окнами, а теперь вообще теракт в местах массового скопления людей!
Орехъ Антон
Глава российского Минздрава поддержал инициативу возобновить полеты за границу
авиакомпании
Глава российского Минздрава поддержал инициативу возобновить полеты за границу
«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», - заявил министр
Власти решили дискредитировать протест в Хабаровске
акции протеста
Власти решили дискредитировать протест в Хабаровске
Власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению планируемых митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Россияне потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии из-за слишком сложных заданий
ЕГЭ
Россияне потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии из-за слишком сложных заданий
Российские граждане опубликовали несколько петиций с требованием признать недействительными результаты Единого государственного экзамена по химии, из-за включения в него заданий повышенной сложности