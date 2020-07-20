20 июля 2020, 11:44
В Москве нашли убитой доцента Всероссийского института кинематографии
В Москве найдена убитой 90-летняя доцент Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Ида Шур. На теле преподавателя обнаружены следы насильственной смерти
В Москве найдена убитой 90-летняя доцент Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Ида Шур. На теле преподавателя обнаружены следы насильственной смерти.
Тело женщины нашли в ее квартире в одном из домов на Кутузовском проспекте. Перед этим в полицию обратилась подруга Иды Шур и сообщила, что она уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки.
Вскрыв квартиру, полицейские нашли тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями, сообщает «Московский комсомолец».
Поскольку Ида Шур прожила в элитном доме в престижном районе Москвы, следствие проверяет версию об убийстве женщины с целью завладения ее недвижимостью.