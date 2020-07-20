20 июля 2020, 11:32
В России за сутки выявили 5 940 новых случаев заражения коронавирусом
В России впервые за несколько месяцев количество новых заразившихся коронавирусом оказалось меньше 6 тысяч человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 940 заболевших
Фото: РИА ФАН
В России впервые за несколько месяцев количество новых заразившихся коронавирусом оказалось меньше 6 тысяч человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 940 заболевших.
Всего за весь период наблюдения коронавирусной инфекцией заразились 777 486 человек, из которых 553 602 полностью излечились.
Умерло от новой инфекции 12 427. За последние сутки скончались 85 человек.
В Москве выявили 578 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области - 153, в Петербурге - 195, в Нижегородской области - 191, в Свердловской области - 234, в Ханты-Мансийском АО - 236, в Иркутской области - 178.