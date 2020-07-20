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20 июля 2020, 11:15

На Камчатке начальник полиции извинился перед активистом за задержание по WhatsApp

В Петропавловске-Камчатском начальник управления МВД Максим Митрофановский по WhatsApp принес извинения активисту Александру Зайцеву за задержания на митинге

На Камчатке начальник полиции извинился перед активистом за задержание по WhatsApp

В Петропавловске-Камчатском начальник управления МВД Максим Митрофановский по WhatsApp принес извинения активисту Александру Зайцеву за задержания на митинге.

По данным «Камчатка-информ», 1 мая 2019 года Александра Зайцева дважды задержали накануне проведения акции по выражению недоверия губернатору Владимиру Илюхину и «Единой России». При первом задержании его увезли в отдел, «помурыжили» несколько часов, сняли отпечатки пальцев, что запрещено законом о дактилоскопии, и отпустили.

После начала акции протеста активиста снова задержали и доставили в горотдел полиции на Партизанской. «Мне предъявляли статью 20.2, часть 1 со штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Всего задержанных в желтых светоотражающих жилетах было 20 человек, также в отделение доставили троих коммунистов, за лозунги», — рассказал Зайцев. 

Активист обратился в суд и после долгих разбирательств в разных инстанциях ему назначили компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, начальник полиции извинился перед Зайцевым в мессенджере.

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