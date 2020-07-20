МВД предложило снизить норматив по смертности в результате ДТП
Действующий показатель смертности составляет четыре смерти в результате ДТП на 100 тысяч населения к 2024 году. В МВД считают, что этот показатель нужно изменить на 8,4 смерти на 100 тысяч человек
Министерство внутренних дел России обратилось к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, который указан в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
Действующий показатель смертности составляет четыре смерти в результате ДТП на 100 тысяч населения к 2024 году. В МВД считают, что этот показатель нужно изменить на 8,4 смерти на 100 тысяч человек.
В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тысяч населения, а к 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человек на 100 тысяч населения. Фактически же в 2019 году в дорожных авариях погибало меньше человек — 11,6 на 100 тысяч населения.
В Министерстве транспорта заявили, что решение по корректировке показателей смертности в ДТП будет принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщают «Ведомости».
Напомним, что снизить смертность в результате аварий на дорогах поручил президент Владимир Путин в своих майских указах от 2018 года.