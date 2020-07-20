20 июля 2020, 08:49
В Госдуме предложили освободить от транспортного налога граждан, которые редко пользуются машиной
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, которые редко используют свои машины
Фото: zr.ru
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, которые редко используют свои машины. Соответствующее предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Парламентарий считает, что граждан следует освободить от транспортного налога, если они не пользуются своим автомобилем более шести месяцев. Правда им придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные номера, сообщают «Ведомости».
Напомним, что транспортный налог относится к региональным и регулируется субъектами. Федеральный центр лишь устанавливает предельный размер налоговой ставки.