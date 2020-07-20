Российская элита получила доступ к вакцине от коронавируса раньше всех
Представители российский элиты (политики и бизнесмены) получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавирусной инфекции еще в апреле. При этом власти утверждают, что вакцины от COVID-19 еще проходят испытания
Представители российский элиты (политики и бизнесмены) получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавирусной инфекции еще в апреле. При этом власти утверждают, что вакцины от COVID-19 еще проходят испытания.
Источники агентства Bloomberg сообщают, что представители элиты еще в апреле могли привиться от коронавируса препаратом, изготовленным специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Данную информацию агентству подтвердили несколько десятков человек, чьи имена не раскрываются.
Например, один из топ-менеджеров рассказал, что решил привиться экспериментальной вакциной, чтобы «жить нормальной жизнью». Он также сообщил об отсутствии побочных эффектов, хотя другие участники эксперимента жаловались на повышенную температуру и боль в мышцах.
По данным Bloomberg, доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», однако в самих компаниях данную информацию комментировать отказались. В Кремле и правительстве также отказались комментировать информацию о доступе элиты к вакцине на фоне заявлений властей о том, что пока еще испытания препаратов по профилактике коронавируса не закончены.