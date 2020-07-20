В Бурятии пропал самолет Ан-2 с шестью пилотами на борту
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в республике Бурятия. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились шесть человек. На связь они не выходят
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в республике Бурятия. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились шесть человек. На связь они не выходят.
На сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России сообщается, что самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Через 6 часов после вылета экипаж Ан-2 перестал выходить на связь.
По данным следствия, на борту Ан-2 находились два пилота и четверо пассажиров - командиры экипажей самолетов, которым показывали места проведения химических работ.
Полет Ан-2 не был согласован с авиационными властями. Предполагается, что воздушное судно могло совершить аварийную посадку в поле на границе Иркутской области и Бурятии.