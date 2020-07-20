20 июля 2020, 02:02
Депутаты предложили увеличить штрафы за продажу несовершеннолетним табачных изделий
В Госдуму внесен законопроект об увеличении размера штрафов за продажу табачных и никотиносодержащих изделий несовершеннолетним гражданам
В Госдуму внесен законопроект об увеличении размера штрафов за продажу табачных и никотиносодержащих изделий несовершеннолетним гражданам.
Эти поправки поступили в нижнюю палату парламента ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Документ предполагает штрафовать за продажу насвая и снюса несовершеннолетнимлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.
В случае продажи табачных изделий несовершеннолетним штрафы составят для физлиц от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 70 тысяч рублей, юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.