Роспотребнадзор предложил узаконить право граждан не оставлять чаевые в ресторанах
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг для организаций общественного питания. Ведомство предложило узаконить возможность дистанционного заказа через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи»
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг для организаций общественного питания. Ведомство предложило узаконить возможность дистанционного заказа через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи».
Также предлагается прописать в законе право клиентов не оставлять чаевые официантам ресторанов.
В документе Роспотребнадзора говорится, что исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и т. д.), не относящиеся к стоимости заказанной клиентом продукции, сообщает «МБХ медиа».
Санитарное ведомство также выступает за то, что заведениям общепита запрещается удалять записи в книге отзывов и предложений, оставленные более 6 месяцев назад. Стереть отзыв можно будет и раньше только, если он «содержит ненормативную лексику, оскорбительные высказывания или иную информацию, размещение которой запрещено законом».