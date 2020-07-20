20 июля 2020, 00:35
Росгвардия заказала медали для своих сотрудников на 5,7 млн рублей
Согласно данным портала госзакупок, большая часть денег пошла на закупку медалей «За отличие в службе» I, II и III степени. Ведомство заказало 46 тысяч комплектов таких госнаград
Фото: bmpd.livejournal.com
Росгвардия потратила 5,7 млн рублей на закупку медалей для сотрудников ведомства. Согласно данным портала госзакупок, большая часть денег пошла на закупку медалей «За отличие в службе» I, II и III степени. Ведомство заказало 46 тысяч комплектов таких госнаград.
Также Росгвардия заказала медали «За заслуги в укреплении правопорядка», «За боевое содружество», «За заслуги в труде» и «За особые достижения в учебе».
«МБХ медиа» сообщает, что контракт на поставку медалей получил индивидуальный предприниматель из Саратова Игорь Бабич. Данное ИП ранее уже получало госконтракты на поставку медалей и других знаков отличия для различных государственных учреждений.