Чешский «Центр безопасности анализа и предотварщения» опроверг причастность Сафронова к госизмене
Чешский «Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), которым руководит приятель журналиста Ивана Сафронова, опроверг свою причастность к подготовке материалов для властей Чехии. Он также опроверг свою связь с российским журналистом
Чешский «Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), которым руководит приятель журналиста Ивана Сафронова, опроверг свою причастность к подготовке материалов для властей Чехии. Он также опроверг свою связь с российским журналистом.
Глава СВАР заявил, что центр никогда не готовил никаких отчетов для чешских органов власти, поскольку этим занимаются более авторитетные организации. СВАР же публикует только тексты студентов и выпускников политических наук.
PR-менеджер центра Игорь Суворов сообщил «Интерфаксу», что деятельность центра находит отражение в открытом доступе на сайте cbap.cz, а в списке подготовленных им работ «нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки».
Что касается Ивана Сафронова, то он к СВАР никакого отношения не имеет.
Друг Ивана Сафронова Мартин Лариш также отрицает свою причастность к чешским спецслужбам
Напомни, что бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, журналист якобы занимался сбором и передачей секретных сведений о российских военных разработках чешским спецслужбам.