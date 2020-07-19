В Хабаровске состоялся стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала с рекордным числом участников
В Хабаровске в минувшую субботу прошла еще одна стихийная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала с рекордным числом участников
В Хабаровске в минувшую субботу прошла еще одна стихийная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала с рекордным числом участников. По независимым оценкам, в митинге в 30-градусную жару приняли участие от 50 до 85 тысяч человек, а мэрии города насчитали только 10 тысяч участников.
«В самом начале на него вышли до 10 тыс. человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Во время шествия колонна изрядно поредела», - говорится в сообщении мэрии.
Многочисленные фотографии с митинга, напротив, свидетельствуют о том, что количество манифестантов было намного больше. Жители Хабаровска потребовали освободить Сергея Фургала из московского СИЗО «Лефортово» и судить в Хабаровске. Люди также скандировали, что Сергей Фургал является их выбором, а Кремль не вправе отбирать у людей избранного им губернатора и назначать своего ставленника.
Участники акции также требовали выйти к ним мэра Хабаровска Сергея Кравчука («Единая Россия»), который накануне заявил о том, что митинги в поддержку губернатора являются проплаченными. Градоначальник к людям не вышел.
Субботний митинг, как и предыдущие, не был согласован с властями, однако полиция в происходящее не вмешивалась. Силовики ограничились тем, что держали в оцеплении здание правительства.