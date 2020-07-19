В России от коронавируса в первую очередь будут прививать пенсионеров и учителей
В России после появления вакцины от коронавирусной инфекции в первую очередь будут прививать пенсионеров, учителей и граждан, которые работают в замкнутых коллективах
В России после появления вакцины от коронавирусной инфекции в первую очередь будут прививать пенсионеров, учителей и граждан, которые работают в замкнутых коллективах.
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что прививаться в первоочередном порядке должны все пожилые граждане, педагоги, работники крупных строек, живущие в казармах военные и лица, проживающие в общежитиях.
Вирусолог отметил, что противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания, так как важно не спровоцировать ухудшение состояния здоровья, сообщает ТАСС.
Отметим, что центр им. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину от коронавируса 2–4 августа. В гражданский оборот препарат может поступить уже в середине августа.