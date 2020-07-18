В объявившем о победе над коронавирусом Израиле снова закрывают спортзалы, магазины и пляжи
Власти Израиля с 17 июля снова закрывают спортивные залы, а также ограничивают работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Власти Израиля с 17 июля снова закрывают спортивные залы, а также ограничивают работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Заведения общественного питания будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов. В стране запрещаются мероприятия с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.
Непродуктовые магазины, торговые центры и пляжи должны быть закрыты по выходным дням, чтобы избежать скопления большого числа людей. Также на выходные должны быть закрыты салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.
В конце июня в Израиле, который ранее объявил о победе над коронавирусом, суточный прирост заболевших COVID-19 составил около 500 человек. К середине июля в стране фиксировали уже по 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.