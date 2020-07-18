Журналисту Давиду Френкелю, которому полицейский сломал руку, пригрозили протоколом о неповиновении властям
Правоохранительные органы планируют составить протокол о неповиновении представителям власти в отношении журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке
Правоохранительные органы планируют составить протокол о неповиновении представителям власти в отношении журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке. При этом дело о превышении полномочий в отношении полицейского возбуждено не было.
Давид Френкель рассказал Znak.com, что в полиции для составления протокола его ждут 21 июля.
По данным «Медиазоны», в отношении Френкеля также могут составить протоколы по статьям «Вмешательство в осуществление работы избиркома» и «Нарушение режима самоизоляции».
Напомним, 30 июня корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель приехал на избирательный участок №2191 в Петербурге в связи с сообщениями о нарушении избирательного законодательства. Члены УИК попросили полицейских удалить журналиста с участка. Один из правоохранителей толкнул Френкеля и сломал ему руку. В больнице ему диагностировали повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва и провели операцию.