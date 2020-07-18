Депутаты Госдумы попросили РФС и Минспорта сохранить место ФК «Оренбург» в премьер-лиге
Группа депутатов Госдумы во главе с Игорем Сухаревым обратилась в Российский футбольный союз и Министерство спорта с просьбой сохранить место клуба «Оренбург» в премьер-лиге
Группа депутатов Госдумы во главе с Игорем Сухаревым обратилась в Российский футбольный союз и Министерство спорта с просьбой сохранить место клуба «Оренбург» в премьер-лиге.
Игорь Сухарев отметил, что «все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за футбольный клуб «Оренбург»».
Оренбургский клуб потерпел серию из 6 поражений подряд. Из них два поражения были техническими – из-за нехватки футболистов. Из-за коронавируса восемь игроков клуба не могли принять участие в матчах.
Депутат Сухарев, который является уроженцем Оренбургской области, отметил, что к нему за помощью обратился президент регионального футбольного союза, который «очень озабочен» судьбой клуба в РПЛ.
«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в Премьер-лиге», - сообщил Сухарев, слова которого приводит портал Sports.ru.