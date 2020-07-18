18 июля 01:12
Уровень безработицы в России из-за коронавируса достиг максимального значения
В России общее число безработных по состоянию на июнь 2020 года выросло до 4,6 млн человек. В Росстате сообщили, что уровень безработицы, по предварительным оценкам, составляет 6,2%
В России общее число безработных по состоянию на июнь 2020 года выросло до 4,6 млн человек. В Росстате сообщили, что уровень безработицы, по предварительным оценкам, составляет 6,2%. Это максимальное значение с марта 2012 года. Тогда уровень безработицы по всей стране составлял 6,5%.
По данным Росстата, официально в качестве безработных зарегистрировались 2,8 млн человек, что на 30% больше, чем в мае, и в четыре раза больше, чем в марте, когда еще не были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.
Что касается доходов граждан, что они за время пандемии упали на 8%, что стало максимальным квартальным падением с 2005 года.