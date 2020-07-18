В Карелии в результате аварии на ГЭС в реку вытекло 300 кг нефтепродуктов
В управлении МЧС по Карелии сообщили, что вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен, однако под критерии чрезвычайной ситуации этот разлив с учетом не самых крупных объемов не попадает
В республике Карелия из-за аварии на Ондской ГЭС в реку Онда попало около 300 кг нефтепродуктов. Загрязнение зафиксировано в районе поселка Идель.
В управлении МЧС по Карелии сообщили РИА Новости, что вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен, однако под критерии чрезвычайной ситуации этот разлив с учетом не самых крупных объемов не попадает.
В ведомстве заверили, что выброс топлива в реку Онду в настоящее время локализован, а береговая линия обработана сорбентом. В ликвидации последствий аварии задействованы 25 человек и 13 единицы техники.
Источник «Интерфакса» сообщает, что мазут попал в акваторию Беломорско-Балтийского канала в том районе, где в него впадает река Онда. Отметим, что Беломорско-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути.