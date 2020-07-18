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18 июля 00:16

В Карелии в результате аварии на ГЭС в реку вытекло 300 кг нефтепродуктов

В управлении МЧС по Карелии сообщили, что вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен, однако под критерии чрезвычайной ситуации этот разлив с учетом не самых крупных объемов не попадает

В Карелии в результате аварии на ГЭС в реку вытекло 300 кг нефтепродуктов
Фото: ВВС

В республике Карелия из-за аварии на Ондской ГЭС в реку Онда попало около 300 кг нефтепродуктов. Загрязнение зафиксировано в районе поселка Идель.

В управлении МЧС по Карелии сообщили РИА Новости, что вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен, однако под критерии чрезвычайной ситуации этот разлив с учетом не самых крупных объемов не попадает.

В ведомстве заверили, что выброс топлива в реку Онду в настоящее время локализован, а береговая линия обработана сорбентом. В ликвидации последствий аварии задействованы 25 человек и 13 единицы техники.

Источник «Интерфакса» сообщает, что мазут попал в акваторию Беломорско-Балтийского канала в том районе, где в него впадает река Онда. Отметим, что Беломорско-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути.

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