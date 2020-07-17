Александр Шестун заявил в суде о подтасовке доказательств следователями
На прошлой неделе после коронавирусного перерыва возобновилось разбирательство по существу уголовного дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, арестованного еще в июне 2018 года
На прошлой неделе после коронавирусного перерыва возобновилось разбирательство по существу уголовного дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, арестованного еще в июне 2018 года.
На данной стадии в Подольском городском суде показания дают свидетели обвинения. При этом почти все они характеризуют бывшего чиновника с положительной стороны. Более того, один из свидетелей заявил о давлении следствия.
- Следователь Видюков грубо исказил показания свидетеля Натальи Тихомировой (наше изание писала об этом ранее ) в обвинительном заключении по моему уголовному делу, - считает Шестун. - В показаниях Наталья сказала: «Я не понимала, что спортивное оборудование… является предметом взятки». В обвинительном заключении же эта фраза звучит так: «Тихомирова догадалась, что спортивное оборудование является предметом взятки». Все наоборот!
Стоит отметить, что тренажеры, о которых упоминает Шестун, являются важной частью его уголовного дела. Именно спортивное оборудование являются доказательством обвинения для предъявления статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Защитники бывшего главы Серпуховского района также считают, что свидетельские показания были искажены, и теперь, по их мнению, речь может идти даже не о давлении на свидетелей, а о подтасовке доказательств.