17 июля 17:15
Глава российского Минздрава поддержал инициативу возобновить полеты за границу
«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», - заявил министр
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за возобновление международного авиасообщения, но при соблюдении некоторых ограничений.
«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти с 15 июля начнут переговоры о восстановлении полетов за границу. Пока никаких конкретных дат по возобновлению рейсов не называлось.