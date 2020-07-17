В «Шереметьево» рабочие, ремонтирующие взлетно-посадочную полосу, устроили бунт
Пресс-служба московского аэропорта «Шереметьево» прокомментировала информацию о бунте рабочих, которые задействованы в ремонте взлетно-посадочной полосы. Строители пожаловались на невыплату денег за сверхурочную работу
Пресс-служба московского аэропорта «Шереметьево» прокомментировала информацию о бунте рабочих, которые задействованы в ремонте взлетно-посадочной полосы. Строители пожаловались на невыплату денег за сверхурочную работу. По данным Baza, в акции протеста участвовали около 100 человек.
В аэропорту заявили, что инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», которая является подрядчиком реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1. Представитель «Шереметьево» сообщил РБК, что в качестве заказчика аэропорт полностью и в срок выполняют все взятые на себя обязательства.
В Telegram-канал «Представитель Ротенберга», который представляет миллиардера Аркадия Ротенберга, сообщает, что компания «Трансстроймеханизация», которая достраивала ВПП №3, не имеет задолженностей перед рабочими и подрядчиками.
В свою очередь Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР начало проверку по факту невыплаты денег рабочим. Свою проверку также проводит транспортная прокуратура.