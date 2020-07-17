17 июля 15:31
Житель Москвы выиграл в лотерею «Столото» 303 миллиона рублей
Житель Москвы выиграл 300 миллионов рублей в «Столото». В пресс-службе крупнейшей в стране государственной лотереи уточнили, что полная сумма выигрыша составляет 303 527 903 рубля
Житель Москвы выиграл 300 миллионов рублей в «Столото». В пресс-службе крупнейшей в стране государственной лотереи уточнили, что полная сумма выигрыша составляет 303 527 903 рубля.
Победителем стал участник 5249-го тиража, который пока за своим выигрышем не пришел.
Москвич купил лотерейный билет «Гослото "6 из 45"» в мобильном приложении и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31. Выигрыш попал в число крупнейших побед в российских лотереях, сообщает РИА Новости.