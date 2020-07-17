На фоне массовых протестов в Хабаровске ФСБ сообщила о предотвращении теракта
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Хабаровске. В ведомстве сообщили, что злоумышленники готовили взрыв в местах массового скопления людей
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Хабаровске. В ведомстве сообщили, что злоумышленники готовили взрыв в местах массового скопления людей. Примечательно, что сообщение о предотвращении теракта появилось в разгар стихийных протестов в городе в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
В ФСБ сообщили, что по подозрению в подготовке теракта задержан 32-летний выходец из страны Центральной Азии. Мужчина планировал теракт по указанию международных террористов, а после выполнения поставленной задачи планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке с целью примкнуть к террористам.
В ходе обысков у задержанного изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне силовики нашли видеозапись присяги террористам и переписку с обсуждением планируемого теракта.