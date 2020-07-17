Однокурсница Путина стала главой коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда России - главы коллегии по экономическим спорам
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда России - главы коллегии по экономическим спорам. Опыта для такой должности у Ирины Подносовой нет, зато она является однокурсницей президента Владимира Путина.
Кандидатуру Подносовой членам ВККС представлял лично председатель квалификационной коллегии Николай Тимошин. Он сообщил, что Ирина Подносова более 30 лет работает судьей, возглавляла Леноблсуд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.
По данным «Коммерсанта», Ирина Подносова считается весьма влиятельным человеком в судебной системе, хотя и не имеет опыта работы в арбитраже, которым ей придется заниматься на новом посту. Ее влиятельность объясняется тем, что все понимают, «кто за ней стоит». Речь идет о том, что Ирина Подносова училась вместе с президентом Владимиром Путиным на юрфаке нынешнего СПбГУ.