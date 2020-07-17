Власти рекомендовали журналистам при освещении митингов в Хабаровске «дискредитировать их организаторов»
Власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению планируемых митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению планируемых митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Чиновники настоятельно рекомендуют журналистам «дискредитировать организаторов митингов, тиражировать угрозу заражения коронавирусом во время массовых акций, а также напоминать об ответственности за участие в несогласованных акциях.
Издание Baza сообщает, что подлинность данного документа им подтвердили журналисты нескольких региональных изданий. Более того, за отказ «отрабатывать эту тему» сотрудникам СМИ пригрозили увольнением. Журналистка одного из краевых изданий уже была уволена с работы после того, как написала о рекомендациях властей по освещению протестных митингов в соцсети.
Напомним, что стихийные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств 15-летней давности, проходят в Хабаровске и других городах региона продолжаются уже седьмые сутки. Люди требуют освобождения губернатора и отставки президента Владимира Путина. Из-за массового протеста Кремль пока не принял решения о снятии Фургала с должности губернатора в связи с арестом.