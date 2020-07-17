Россияне потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии из-за слишком сложных заданий
Российские граждане опубликовали несколько петиций с требованием признать недействительными результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, из-за включения в него заданий повышенной сложности
Российские граждане опубликовали несколько петиций с требованием признать недействительными результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, из-за включения в него заданий повышенной сложности.
В одной из петиций сообщается, что предложенные выпускникам школ варианты «не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов». В другой петиции, которую создал инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян, говорится, что задания 2020 года были рассчитаны на уровень знаний профессиональных химиков, а не выпускников школ. Более того, из-за пандемии коронавируса школьникам в этом году пришлось доучиваться дистанционно.
«Школьники почти на три месяца выпали из учебного процесса, после чего им предложили задания, которые «ломают психику детей и подрывают их веру в себя», - отметил Сергей Арутюнян.
Задания на ЕГЭ по химии в этом году оказались в три раза сложнее тех, что предлагались для проработки на сайтах по подготовке к выпускному экзамену. Многие школьники, выбравшие экзамен по химию, видели такие задание впервые.
В Минпросвещения РФ претензии к заданиям на ЕГЭ по химии пока не прокомментировали.