В Петербурге строители «Лахта-центра» устроили стихийный митинг из-за невыплаты зарплаты
В Санкт-Петербурге прошел стихийный митинг с участием рабочих, занятых на строительстве «Лахта-центра», где планируется разместить офис госкомпании «Газпром». Поводом для протестов стали долги по зарплате, накопившиеся за несколько месяцев карантина
В Санкт-Петербурге прошел стихийный митинг с участием рабочих, занятых на строительстве «Лахта-центра», где планируется разместить офис госкомпании «Газпром». Поводом для протестов стали долги по зарплате, накопившиеся за несколько месяцев карантина.
Рабочие из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана рассказали порталу Znak.com, что их зарплата не превышает 15 тысяч рублей из-за огромных штрафов. «В карантин мы не работали, многие переболели ковидом, но выплат не получили», - сообщили строители.
Портал 47news сообщает, что рабочие оформлены у генподрядчика стройки «Лахта-центра» «Ренессанс Констракшн». Сотрудники выдвинули требования о 13-й зарплате, однако задолженность перед ними руководство строительной компании отрицает. В «Ренессанс Констракшн» заявили, что планируют завершить трудовые отношения с рабочими или перевести их на другие объекты, так как стройка подходит к концу.