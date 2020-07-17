Следственный комитет взял с Алексея Навального подписку о невыезде по делу о клевете
Следственный комитет взял с политика Алексея Навального подписку о невыезде по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ, который вместе с известными россиянами снялся в агитационном ролике за принятие поправок к Конституции РФ
Следственный комитет взял с политика Алексея Навального подписку о невыезде по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ, который вместе с известными россиянами снялся в агитационном ролике за принятие поправок к Конституции РФ.
«Пришел на допрос по делу о клевете. Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая „Умное голосование“», - прокомментировал подписку о невыезде оппозиционер в своем Twitter.
Алексей Навальный также рассказал, что следователь по делу не стал фиксировать его показания в протоколе допроса, в связи с чем политик отказался его подписывать.
Дело о клевете было возбуждено из-за комментария Алексея Навального в Twitter по поводу агитационного ролика с призывом голосовать за поправки в Конституцию. В записи этого ролика приняли участие как знаменитости, так и «простые» россияне, например, многодетная мать и ветеран ВОВ. Оппозиционер назвал героев ролика предателями и «людьми без совести».
Следственный комитет считает, что в посте Навального содержатся ложные сведения, которые порочат честь и достоинство ветерана Играна Артеменко.