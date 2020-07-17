Хабаровские коммунисты проведут несогласованный митинг против политических репрессий
Хабаровское краевое отделение КПРФ сообщило о подготовке несанкционированного митинга против политических репрессий и за смену власти в стране. Мероприятие запланировано на пятницу, 17 июля. Сбор участников начнется в 18:00 на Комсомольской площади
Хабаровское краевое отделение КПРФ сообщило о подготовке несанкционированного митинга против политических репрессий и за смену власти в стране. Мероприятие запланировано на пятницу, 17 июля. Сбор участников начнется в 18:00 на Комсомольской площади.
Хабаровские коммунисты отметили, что неоднократно пытались согласовать митинг с городскими властями, но всегда получали отказ. В этой связи партия решила провести несогласованное мероприятие, тем более что в Хабаровске уже шестой день проходят стихийные протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, а полиция протестующим не мешает.
«Это означает, что в Хабаровском крае перестали действовать законы, а это первый звоночек перед дестабилизацией ситуации на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае царит беззаконие, не исполняются федеральные и краевые законы. Это путь к развалу России. По такому же сценарию разваливали СССР. Мы хотим выйти на митинг, чтобы сказать решительное „нет“ развалу страны», - заявили в региональном отделении партии.
Коммунисты собираются выступить против политических репрессий в отношении политиков, журналистов и блогеров и за соблюдение демократических прав и свобод - речь о свободе слова и собраний. Еще одном лозунгом станет отмена поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
В мэрии Хабаровская заявили, что акция коммунистов будет носить незаконный характер и предупредили организаторов и участников протеста об ответственности.