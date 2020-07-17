17 июля 11:57
Владимир Путин поручил провести проверку боеготовности российской армии
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что проверка коснется войск Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов
Президент России и главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности армии.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что проверка коснется войск Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
Глава Минобороны пояснил, что в ходе проверки планируется провести 56 тактических учений с участием 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Учения пройдут на 35 полигонах, 17 морских полигонах в Черном и Каспийском морях, сообщает «Лента.ру».