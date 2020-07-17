Интернет-издание Life.ru получит из бюджета 37,8 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам
Интернет-издание Life, основанное Арамом Габреляновым, получит из федерального бюджета 37,8 млн рублей. Государственные деньги планируется потратить в том числе и на выплату зарплаты сотрудникам
Интернет-издание Life, основанное Арамом Габреляновым, получит из федерального бюджета 37,8 млн рублей. Государственные деньги планируется потратить в том числе и на выплату зарплаты сотрудникам.
РБК сообщает, что в начале июня холдинг «Ньюс Медиа» (учредитель Life) подписал соглашение с Роспечатью на получение субсидии размере 37,8 млн рублей. Из этой суммы 23,8 млн рублей должны быть потрачены на выплату зарплаты сотрудникам, а оставшиеся средства пойдут на аренду серверов и оплату хостинга, покупку лицензионного ПО, техническое поддержание сайта.
В пресс-службе Life заявили, что государственные деньги пойдут на поддержку и развитие ресурса, «который активно занимается созданием социально значимых проектов».
Примечательно, что в официальном списке претендентов на получение государственной помощи в связи с пандемией коронавируса холдинга «Ньюс Медиа» нет.