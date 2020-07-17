17 июля 11:32
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 6 406 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 759 203 человек, из которых полностью на сегодняшний день излечились 539 373 человека, а умерли – 12 123 человека
Фото: mordovmedia.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 759 203 человек, из которых полностью на сегодняшний день излечились 539 373 человека, а умерли – 12 123 человека.
По данным оперштаба по контролю за распространением инфекции, за прошедшие сутки в стране было выявлено 6 406 новых случаев заражения коронавируса.
В Москве зарегистрировано 575 новых заболевших, в Московской области – 166, в Санкт-Петербурге – 244, в Нижегородской области – 216, в Свердловской области – 301, в Ханты-Мансийском АО – 249, в Иркутской области – 193, в Ямало-Ненецком АО – 206, а в Алтайском крае – 228.
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