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17 июля 10:59

В регионах Сибири и Урала из-за засухи гибнет урожай. Власти называют ситуацию «чрезвычайной»

Так, в Алтайском крае посевы полностью погибли в 23 районах, выгорело 90 тысяч гектаров. В 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде, из-за засухи введен режим ЧС

В регионах Сибири и Урала из-за засухи гибнет урожай. Власти называют ситуацию «чрезвычайной»

России из-за аномально жаркого лета грозят крупные потери урожая. Больше всего от засухи пострадали регионы Сибири и Урала.

Так, в Алтайском крае посевы полностью погибли в 23 районах, выгорело 90 тысяч гектаров. В 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде, из-за засухи введен режим ЧС. Уже сейчас в некоторых районах погибла половина урожая.

Глава Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию «чрезвычайной». Такое засухи в регионе не было с 1997 года. Предварительные потери от затрат аграриев и недополучения урожая составят 10 млрд рублей, сообщает «Тайга.Инфо».

ИА «Амител» в свою очередь сообщает, что из-за засухи страдают не только зерновые культуры, но и многолетние и однолетние травы. Местные фермеры готовятся вырезать скот, потому что его нечем кормить.

В Челябинской области режим чрезвычайной ситуации власти планируют ввести в 15 районах. Региональные аграрии говорят, что на сегодняшний день погибло 70% посевов, поэтому сено для животноводческого комплекса придется косить в поймах рек и в лесах.

В Новосибирской области из-за засухи погибли почти 200 тыс. гектаров посевов – это 10% всех посевных площадей.

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