В Сирии в результате авиаудара турецкого беспилотника пострадали российские военные
Курдское новостное агентства ANHA опубликовало снимок, на котором запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек, на плече которого висит бронежилет как у российских военных
В Сирии в результате авиационного удара турецкого беспилотника пострадали двое российских военнослужащих.
Курдское новостное агентства ANHA опубликовало снимок, на котором запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек, на плече которого висит бронежилет как у российских военных. Рядом находится мужчина, экипированный как российский военный.
Авиаудар был нанесен рядом с координационным центром России и «Демократических сил Сирии» (ДСС) в населенном пункте аль-Дарбасия в сирийской провинции Хасеке. Данная территория находится под полным контролем курдских формирований, а мест дислокации боевиков рядом нет, сообщает «Лента.ру».
В Министерстве обороны РФ информацию о ранении российских военных в Сирии пока не прокомментировали.