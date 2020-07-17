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Общество
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17 июля 10:42

Преступления против пожилых граждан предложили считать отягчающим обстоятельством

В правительство поступила законодательная инициатива расширить список отягчающих обстоятельств совершения преступлений. Авторы данной инициативы предлагают ужесточать наказание за преступление, совершенное в отношении лиц старше 75 лет

Преступления против пожилых граждан предложили считать отягчающим обстоятельством

В правительство поступила законодательная инициатива расширить список отягчающих обстоятельств совершения преступлений. Авторы данной инициативы предлагают ужесточать наказание за преступление, совершенное в отношении лиц старше 75 лет.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила «Известиям», что у людей старшего возраста зачастую теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует на что-то и лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. В этой связи в законопроекте данная категория граждан определена как наиболее уязвимая, а злоумышленникам «работать» с пожилыми людьми проще всего.

Депутат считает необходимым рассматривать преступления против стариков отягчающим обстоятельством.

По данным Генпрокуратуры, за 2019 год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тыс. преступлений. В 2018 году таких преступлений было 164,4 тыс. Чаще всего пожилые граждане в силу своей доверчивости становятся жертвами мошенников.

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