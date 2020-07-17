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Общество
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17 июля 08:19

Возвращающихся из-за границы россиян обяжут регистрироваться на госуслугах

Российских граждан после возвращения на родину международными авиарейсами обяжут заполнять специальную форму на портале «Госуслуги» и загрузить в нее результаты теста на коронавирус

Возвращающихся из-за границы россиян обяжут регистрироваться на госуслугах

Российских граждан после возвращения на родину международными авиарейсами обяжут заполнять специальную форму на портале «Госуслуги» и загрузить в нее результаты теста на коронавирус. Анализы сдать путешественникам необходимо в течение трех дней после прибытия из-за границы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что форму нужно будет заполнить при регистрации на рейс, а непосредственно на борту самолета необходимо заполнить анкету, которую затем передадут в санитарное ведомство.

Иностранным гражданам также нужно будет заполнить анкету на борту, а для регистрации на рейс они должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную не раньше, чем за три дня до полета. При отсутствии такой справки иностранцы могут стать тест на COVID-19 в России.

Соответствующие меры были приняты властями в связи с отменой требования к возвращающимся в Россию гражданам о соблюдении режима изоляции в течение двух недель.

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