Возвращающихся из-за границы россиян обяжут регистрироваться на госуслугах
Российских граждан после возвращения на родину международными авиарейсами обяжут заполнять специальную форму на портале «Госуслуги» и загрузить в нее результаты теста на коронавирус
Российских граждан после возвращения на родину международными авиарейсами обяжут заполнять специальную форму на портале «Госуслуги» и загрузить в нее результаты теста на коронавирус. Анализы сдать путешественникам необходимо в течение трех дней после прибытия из-за границы.
В Роспотребнадзоре сообщили, что форму нужно будет заполнить при регистрации на рейс, а непосредственно на борту самолета необходимо заполнить анкету, которую затем передадут в санитарное ведомство.
Иностранным гражданам также нужно будет заполнить анкету на борту, а для регистрации на рейс они должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную не раньше, чем за три дня до полета. При отсутствии такой справки иностранцы могут стать тест на COVID-19 в России.
Соответствующие меры были приняты властями в связи с отменой требования к возвращающимся в Россию гражданам о соблюдении режима изоляции в течение двух недель.