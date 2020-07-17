ФАС разрешила повысить цены на газ для населения с 1 августа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала повышение цен на газ для населения с 1 августа 2020 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала повышение цен на газ для населения с 1 августа 2020 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно этому приказу, для Московской, Воронежской и Волгоградской и Белгородской областей оптовая цена на газ за 1 тыс. куб. м составит 3 тыс. 921 рубль. Для Владимирской и Ленинградской - 3 тыс. 871 рубль, а для Ханты-Мансийского АО - 3 тыс. 140 рублей.
Цены на газ изначально планировалось повысить в июле, однако власти решили с этим немного повременить из-за пандемии коронавируса.
При этом власти страны решили не отказываться от повышения тарифов на ЖКУ с 1 июля, хотя из-за антикоронавирусных ограничений многие граждане потеряли работу и доходы. В среднем коммунальные услуги подорожали на 4%.