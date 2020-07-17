В Москве начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками в интернете задержали за взятку
В Москве сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками в интернете Сергея Дмитриева. Полицейского подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн рублей
В Москве сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками в интернете Сергея Дмитриева. Полицейского подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.
Подполковника МВД задержали около здания управления, в котором он работал. Источники РИА Новости в следственных органах сообщают, что Сергей Дмитриев уже признал свою вину во взяточничестве. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».
По версии следствия, борец с наркотиками получил 1,5 млн рублей за распространение секретной информации. Примерно за день до задержания к нему обратился бизнесмен, который попросил Дмитриева ознакомить его с материалами дела в отношении его родственника в «обмен на денежную благодарность».