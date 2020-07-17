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17 июля 07:47

В Нарьян-Маре охранника детского сада, в котором зарезали ребенка, приговорили к 2,5 годам

В Нарьян-Маре суд вынес приговор по делу об убийстве воспитанника детского сада во время дневного сна. Охранника дошкольного учреждения приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима

В Нарьян-Маре охранника детского сада, в котором зарезали ребенка, приговорили к 2,5 годам
Фото: РБК

В Нарьян-Маре суд вынес приговор по делу об убийстве воспитанника детского сада во время дневного сна. Охранника дошкольного учреждения приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд признал сотрудника ЧОП «Святогорь» виновным в том, что он пустил в детский сад постороннего мужчину, который зарезал спящего ребенка. Ему было предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 31 октября 2019 года охранник нарушил правила и открыл дверь в детский сад 36-летнему жителю Нарьян-Мара. При этом мужчина объяснил свои действия тем, что принял постороннего за одного из родителей.

Напомним, что обвиняемый на момент совершения преступления был признан невменяемым. Суд назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

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