Польские власти обвинили российских пранкеров в попытке рассорить Москву и Варшаву
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польши Анджею Дуде и попытались рассорить Москву и Варшаву. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польши Анджею Дуде и попытались рассорить Москву и Варшаву. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.
Польский МИД рассценил поступок пранкеров как «дезинформацию со стороны России».
Глава ведомства Яцек Чапутович заявил, что организаторы телефонного розыгрыша задавали президенту провокационные вопросы, в том числе об эпидемии коронавируса, сносе советских памятников и планах «захватить Львов». Одновременно с этим министр отметил, что Анджей Дуду «держался хорошо».
Один из пранкеров позвонил Анджею Дуде после его победы на президентских выборах и представился генсеком ООН Антонио Гутерришем. Сам Дуда после розыгрыша написал в Twitter, что распознал телефонный обман, сообщает «Росбалт».