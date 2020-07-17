Адвокат Игорь Трунов назвал незаконными обвинения в адрес акушеров по делу о суррогатных младенцах
Известный адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, назвал обвинение в адрес московских акушеров-гинекологов незаконным
Известный адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, назвал обвинение в адрес московских акушеров-гинекологов незаконным. Адвокат считает, что следствие фактически «похищает детей у их законных родителей».
Трунов указал, что в этом деле нет установленной причинно-следственной связи халатности врачей и гибели новорожденного ребенка с отклонениями. Документы по каждому случаю рождения ребенка оформлены государственными органами надлежащим образом, а Следственный комитет возбудил незаконное уголовное дело в отношении врачей и похищает детей у законных родителей, сообщает ТАСС.
По словам адвоката, сейчас СКР инкриминирует медикам обычную мировую практику репродуктивных технологий как торговлю детьми. Он напомнил, что генетические родители могут иметь своих детей, оплачивая при этом медицинское сопровождение и услуги суррогатной матери. Медики же выполняли свои профессиональные обязанности.
Игорь Трунов также отметил, что похожие дела расследуются как правило несколько лет, а все это время «сироты при живых родителях лишены заботы, ухода и нормального воспитания».
Напомним, накануне Басманный райсуд Москвы арестовал четырех врачей-гинекологов и акушеров в рамках дела о торговле детьми. СКР также просит суд арестовать еще четырех фигурантов. Среди обвиняемых есть переводчик, врачи, а также генеральный директор Центра по суррогатному материнству, который обвиняется в организации торговли детьми.
Baza сообщает, что за каждого ребенка заказчики платили по 3 миллиона рублей. Некоторые покупатели, как уточнили следователи, живут на Филиппинах.
Напомним, дело было возбуждено после того, как в квартире одного из домов в подмосковном Одинцово обнаружили трех младенцев с няней из Китая. В квартире также находился мертвый ребенок. Причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.