В Москве полиция задержала 19 человек на акции протеста в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
В Москве на акции в поддержку фигурантов уголовного дела «Нового величия» полиция задержала 19 человек. Одного из активистов силовики скрутили только за то, что он играл с ними в «гляделки»
В Москве на акции в поддержку фигурантов уголовного дела «Нового величия» полиция задержала 19 человек. Одного из активистов силовики скрутили только за то, что он играл с ними в «гляделки».
Пикеты в поддержку фигурантов «Нового величия» проходили около здания ФСБ России на Лубянке. Среди задержанных, литературный критик Анна Наринская и активист Сергей Десницкий. Последний был задержан за игру в «гляделки» с полицейскими. Его пристальный взгляд в глаза силовики расценили как «приставание к сотрудникам правоохранительных органов».
Напомним, фигурантов «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем с целью «захвата власти». Сами обвиняемые утверждают, что сотрудники ФСБ внедрили к ним своего человека, который предложил создать организацию и написал «экстремистский» устав.