Западные спецслужбы обвинили российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса
Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили Россию в организации хакерских атаках на сети международных исследовательских центров с целью украсть информацию о разработках вакцины против коронавирусной инфекции
Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили Россию в организации хакерских атаках на сети международных исследовательских центров с целью украсть информацию о разработках вакцины против коронавирусной инфекции.
В отчете британского Национального центра кибербезопасности говорится, что кибератаки совершала хакерская группировка APT29, известная также под названием Cozy Bear. Британские эксперты также указали, что данная группировка «почти наверняка является частью российских разведслужб», сообщает «Медуза».
При этом в центре кибербезопасности не сообщили, удалось ли хакерам получить информацию о вакцине от COVID-19.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения в попытке похитить медицинские разработки у западных стран.