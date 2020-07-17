Редакция РБК выразила сожаление по поводу статьи про «Роснефть» и избавилась от иска на 43 млрд рублей
Редакция газеты РБК выразила свое «сожаление» по поводу публикации под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». В заявлении редакции отмечается, что данная формулировка вызвала «некорректные интерпретации»
Редакция газеты РБК выразила свое «сожаление» по поводу публикации под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». В заявлении редакции отмечается, что данная формулировка вызвала «некорректные интерпретации».
«Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка», - говорится в заявлении от имени главного редактора и гендиректора РБК.
Напомним, что статья под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“» стала поводом для подачи государственной компанией судебного иска к РБК. «Роснефть» в качестве компенсации потребовала 43 млрд рублей.
После публикации редакцией РБК своего «сожаления» по поводу статьи, «Роснефть» сообщила об отзыве иска к редакции.