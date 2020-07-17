СКР назначил экспертизу по делу о сломанной руке журналиста «Медиазоны»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу в рамках доследственной проверки по факту применения насилия сотрудником полиции насилия в отношении журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля назначил экспертизу
Следственный комитет по Санкт-Петербургу в рамках доследственной проверки по факту применения насилия сотрудником полиции насилия в отношении журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля назначил экспертизу. Напомним, что силовики сломали журналисту руку во время выдворения его с избирательного участка.
Источник портала Znak.com сообщает, что следователи пока не имеют информации о причинах увечья Давида Френкеля. В связи с этим силовики попросили экспертов установить «механизм образования полученных травм».
Инцидент произошел 30 июня на избирательном участке №2191 в Петербурге. Давид Френкель приехал туда в связи с сообщениями о нарушениях – руководство участкового избиркома отказывалось передать документы о голосовании независимым членам комиссии.
По словам журналиста, сотрудники УИК тянули с оформлением его в качестве журналиста, а затем после попытки выяснить их имена и должности (на них не было бейджей) решили его удалить. После этого журналиста с участка попытались выдворить сотрудники полиции. Один из силовиков толкнул Френкеля и сломал ему руку. Медики диагностировали у него повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва и провели операцию. На данный момент журналист проходит реабилитацию.
Отметим, что государственные СМИ тогда сообщили, что Давид Френкель якобы «разыграл провокацию», а полицейский руку ему не ломал.