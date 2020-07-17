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17 июля 00:34

Российские ипотечники из-за карантина не могут получить от банков документы о погашении кредитов

Российские ипотечные заемщики, которые уже выплатили свои кредиты, столкнулись с трудностями при выводе квартир из-под залога. Граждане не могут получить от банков необходимые документы

Российские ипотечники из-за карантина не могут получить от банков документы о погашении кредитов
Фото: stolicaonego.ru

Российские ипотечные заемщики, которые уже выплатили свои кредиты, столкнулись с трудностями при выводе квартир из-под залога. Граждане не могут получить от банков необходимые документы. Задержки при снятии залога не позволяют ипотечникам распоряжаться квартирами после погашения кредита.

РБК со ссылкой на отзывы пользователей Banki.ru сообщает, что после окончания режима самоизоляции у заемщиков по ипотечным кредитам возникли проблемы с выводом квартир из-под залога. С длительными задержками при возврате закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.

Заемщики также жалуются на задержки с переоформлением залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке.

Сами банки объясняют задержки с предоставлении необходимых документов заемщикам ограничениями в работе Многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра из-за карантина.

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