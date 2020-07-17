17 июля 00:13
Страны Евросоюза снова отказались пускать к себе российских граждан
На сайте Совета Европы сообщается, что границы стран ЕС с 16 июля открываются для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая, но при условии подтверждения взаимности
Фото: rusdozor.ru
Евросоюз опубликовал обновленный список иностранных государств, гражданам которых разрешается въезд в страны союза. Россия снова в этот список не попала.
На сайте Совета Европы сообщается, что границы стран ЕС с 16 июля открываются для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая, но при условии подтверждения взаимности.
Для граждан России и США въезд в страны Евросоюза пока остается закрытым из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В ЕС отметили, что для снятия ограничений в других странах ситуация с коронавирусом должна быть аналогичной или лучше, чем в Европе.