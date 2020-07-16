16 июля 18:58
В ФК «Сочи» у девяти футболистов выявили коронавирус
Оперштаб Российской премьер-лиги сообщил, что «Сочи» уже уведомил о заболевании своих футболистов региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка коронавируса. Накануне матча с «Тамбовом» у 9 игроков сочинской команды был выявлен COVID-19.
Оперштаб Российской премьер-лиги сообщил, что «Сочи» уже уведомил о заболевании своих футболистов региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.
Портал Sports.ru сообщает, что матч с «Тамбовом» отменили, но «Сочи» могут засчитать техническое поражение со сетом 0:3.
Таким образом, «Сочи» могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3.
Сейчас ФК «Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе «Тамбова» 28 баллов – клуб находится на 14-м месте.