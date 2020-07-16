Экс-губернатор Курганской области купил коттедж в Москве стоимостью в 30 его годовых зарплат
Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов через полгода после отставки в 2014 году приобрел коттедж в Москве площадью 735,4 кв.м. с земельным участком площадью 2,6 тыс. кв.м
Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов через полгода после отставки в 2014 году приобрел коттедж в Москве площадью 735,4 кв.м. с земельным участком площадью 2,6 тыс. кв.м. Стоимость этого дома оценивается в 100 млн рублей, что превышает 30 годовых зарплат г-на Богомолова на посту губернатора. Экс-губернатор заявил, что на покупку коттеджа он брал в долг.
Олег Богомолов возглавлял Курганскую область с 1997 по 2014 год, а после отставки он был назначен членом наблюдательного совета, советником председателя правления ОАО «Россельхозбанк».
Согласно данным Росреестра, 22 декабря 2014 года Олег Богомолов купил дом площадью 735,4 кв.м. коттеджном поселке Благодать, который находится в поселении Филимонковское города Москвы. Цены на частные дома в этом поселке варьируются от 30 до 180 млн рублей. Конкретно коттедж Богомолова может стоить около 100 млн рублей, сообщает Znak.com.
Во время работы губернатором Олег Богомолов декларировал доходы в размере 1,8-2,9 млн рублей в год. Этих денег явно не хватит на покупку дома стоимостью 100 млн рублей.
Сам бывший чиновник заявил, что купил коттедж в недостроенном виде, поэтому он стоил намного дешевле. Кроме того, Богомолов продавал другую недвижимость и брал в долг.
Экс-губернатор отметил, что отдает на ремонт и благоустройство участка практически всю свою зарплату. Он также отметил, что поселок Благодать является не элитным, а обычным поселком.